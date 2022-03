Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.03.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Unfallflüchtiger hinterlässt Totalschaden

Ein Unbekannter sorgte in der Nacht auf Freitag für einen wirtschaftlichen Totalschaden an einem Audi in Öhringen. Ein 26-Jähriger war mit diesem gemeinsam mit seinem Beifahrer auf der Platanenallee in Richtung Schlüsselring unterwegs. Dort kam den beiden gegen 0 Uhr auf ihrer Spur in einer leichten Linkskurve ein schwarzer Pkw mit Xenon-Scheinwerfern entgegen. Der 26-Jährige wich aus und kam von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Audi gegen einen Baum. Die zwei Insassen blieben unverletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro am Fahrzeug. Der unbekannte Fahrer des schwarzen Pkw flüchtete. Zeugen die Hinweise zum gesuchten Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Waldenburg: Motorradfahrerin schwer verletzt

Eine 22-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die junge Frau fuhr mit ihrem Motorrad gegen 13 Uhr auf der Kreisstraße von Waldenburg in Richtung Neumühlsee. Im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sie sich mehrfach im Straßengraben. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. An der Kawasaki entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Neuenstein: Brand einer Scheune

Der Dachstuhl einer Scheune stand am frühen Freitagmorgen in Neuenstein-Wüchern in Vollbrand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet vermutlich das darin befindliche Pelletlager gegen 3.45 Uhr in Brand. Die Feuerwehren Neuenstein, Waldenburg und Öhringen brachten das Feuer unter Kontrolle. Ermittlungen ergaben, dass sich im Gebäude noch ein Traktor und ein Elektroauto befanden. Der VW ID3 wurde geborgen und entsprechend deponiert. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell