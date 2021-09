Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210901 - 1056 Frankfurt-Bundesautobahn 66: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und verletzten Personen

Frankfurt (ots)

(ro) Am gestrigen Dienstagvormittag (31. August 2021) kam es auf der A 66 in Höhe der Anschlussstelle Frankfurt-Höchst, in Fahrtrichtung Wiesbaden, zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier Fahrzeugen und sechs verletzten Personen.

Gegen 11:05 Uhr befuhr eine 61-jährige Frau mit einem VW Touran die A 66 in Fahrtrichtung Wiesbaden. In Höhe der Anschlussstelle Frankfurt-Höchst musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Die beiden folgenden Autos, ein mit zwei Frauen (33 und 29 Jahre alt) und zwei Kindern (1 und 9 Jahre alt) besetzter Ford Kuga und ein Skoda Octavia mit einer 58 Jahre alten Fahrerin, bremsten ebenfalls bis zum Stillstand ab. Der danach folgende 88-jährige Fahrer eines VW Touran, bemerkte das Stauende vor ihm nicht mehr rechtzeitig und fuhr auf den stehenden Skoda Octavia auf. Durch die Kollision wurden die beiden mittigen Autos auf ihr jeweiliges Vorderfahrzeug geschoben.

Die 61-jährige Fahrerin des vordersten Autos wurde nach aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt. Alle weiteren Fahrzeuginsassen wurden vom Unfallort zunächst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden die Personen alle leicht verletzt.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten musste die A66 in Fahrtrichtung Wiesbaden zeitweise gesperrt werden. Mit Ausnahme des vordersten Fahrzeugs waren die Autos nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Verkehr wurde unterdessen umgeleitet.

Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs, der Unfallursache sowie der Höhe des finanziellen Schadens dauern an.

Zeugen, mit sachdienlichen Hinweisen zum Unfallgeschehen, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 46400 in Verbindung zu setzen.

