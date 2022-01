Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: S-Bahn überfährt Einkaufswagen

Oberesslingen (ots)

Am vergangenen Samstagmorgen (08.01.2022) überfuhr eine S-Bahn der Linie S1 einen in den Gleisen befindlichen Einkaufswagen, welcher zuvor von einem bislang unbekannten Täter dort abgelegt worden war. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der Lokführer der S-Bahn gegen 09:00 Uhr von Herrenberg nach Kirchheim (Teck) als er auf Höhe des Bahnhofs Oberesslingen einen Einkaufswagen im Gleisbereich wahrnahm. Trotz einer sofort eingeleiteten Schnellbremsung erfasste der Zug den im Gleis liegenden Gegenstand und zerstörte diesen. Durch die Schnellbremsung wurden bisherigen Informationen zufolge keine Reisenden im Zug verletzt. Die S-Bahn wurde ebenfalls nicht beschädigt und konnte ihre Fahrt nach einer kurzen Unterbrechung fortsetzen. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den bislang unbekannten Täter wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Des Weiteren weist die Bundespolizei in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt. Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

