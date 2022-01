Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Frau die Treppe heruntergestoßen

Backnang (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag (04.01.2022) am Bahnhof Backnang im Bereich der Unterführung eine junge Frau die Treppe heruntergestoßen. Eine 31-jährige Frau soll am 04.01.2022 gegen 17:30 Uhr am Bahnhof Backnang im Bereich der Unterführung in Richtung Erbstetter Straße von einem bislang unbekannten Mann die Treppe heruntergestoßen worden sein. Dabei verletzte sie sich wohl leicht am Fuß. Die Geschädigte gab an, dass sie circa fünf Personen nach ihr die Treppe herunterkommen sah. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell