Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Jugendliche im Zug geschlagen

Sersheim (ots)

Eine Gruppe aus 5 Jugendlichen, welche an Neujahr (01.01.2022) mit ihren Fahrrädern im Zug von Vaihingen/Enz nach Bietigheim unterwegs waren, wurden durch eine 8-köpfige Gruppe bepöbelt und mehrfach geschlagen. Die fünf Jugendlichen waren gegen 16:45 Uhr mit der Regionalbahn auf dem Weg nach Bietigheim, als eine weitere Gruppe auf sie zu kam, ihnen auf die Fahrradhelme schlug und sie provozierte, weil sie mit Fahrrädern im Zug unterwegs seien. Die Provokationen endeten in einer körperlichen Auseinandersetzung zum Nachteil von einem 14-Jährigen und einem 15-Jährigen. Beide wurden aus der bislang unbekannten Gruppe heraus ins Gesicht und auf den Hinterkopf geschlagen. Der 15-Jährige musste durch einen alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden, da er sich an der Nase verletzte. Die unbekannten Täter, davon vier männliche und vier weibliche Personen, konnten am Bahnhof Sersheim in unbekannte Richtung flüchten. Eine nähere Personenbeschreibung liegt nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell