Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Angriff gegen Polizeibeamte - Einsatz Distanzimpulsgerät

Bad Bergzabern (ots)

Am Sonntag, 15.08.2021, gegen 19:40 Uhr, wurde eine männliche Person gemeldet, die in der Tabernae-Montanus-Straße, Gegenstände aus dem ersten Stock auf die Straße wirft. Vor Ort stellte sich heraus, dass es auch zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer Frau und dem Werfer gekommen war. Der 46-jährige Mann verschanzte sich in der Wohnung. Nachdem die Beamten eine Zimmertür gewaltsam geöffnet hatten, ging der Täter auf die Beamten los. Der Angriff wurde durch den Einsatz des Distanzimpulsgerätes(Taser)abgewehrt und der Täter festgenommen. Anschließend wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert.

