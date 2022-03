Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.03.2022 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Hardheim: Feuer geriet außer Kontrolle

Am Donnerstagmittag kam es in der Straße "In der Schleid" in Hardheim zu einem Brand auf einer Fläche von circa 800 bis 1.000 qm. Ein 73-Jähriger wollte gegen elf Uhr auf seinem Hausgrundstück diversen Holzabfall verbrennen. Das Feuer verselbstständigte sich und setzte eine angrenzende Hangwiese mit Büschen und Bäumen in Brand. Die Feuerwehr war im Einsatz und konnte den Brand löschen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Hardheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell