Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Wuppertal (ots)

Im Kreuzungsbereich Hildener Straße und Kottendorfer Straße kam es am 22.02.2022, um 11:10 Uhr, zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Eine 81-jährige Frau aus Haan war mit ihrem Mercedes auf der Hildener Straße unterwegs und wollte nach links in die Kottendorfer Straße abbiegen. Beim queren der Gegenspur übersah sie mutmaßlich den vorfahrtsberechtigten Opel Astra eines 75-jährigen Solingers. Bei der folgenden Karambolage verletzten sich die beiden Unfallbeteiligten schwer und wurden durch die Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. Nach jetzigen Erkenntnissen zeigte die Ampel für beide Fahrzeuge grün. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden liegt bei circa 10.000 Euro. (jb)

