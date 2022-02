Polizei Wuppertal

POL-W: W - Fahrzeug fährt in Schaufenster

Wuppertal (ots)

Am 23.02.2022, um 18:15 Uhr, kam es auf der Straße Neuenteich zu einem Unfall mit einem Pkw. Ein 30-jähriger Remscheider war mit einem Audi Q5 auf der Straße Am Engelnberg unterwegs und beabsichtigte nach rechts in die Straße Neuenteich abzubiegen. Im Zuge des Abbiegens verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr über den Gehweg in das Schaufenster eines Ladenlokals. Der Fahrer verletzte sich leicht. Der Sachschaden am Fahrzeug und am Gebäude liegt bei circa 80.000 Euro. (jb)

