Polizei Wuppertal

POL-W: W Brennender Transporter - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden (22.02.2022, 04:40Uhr) brannte ein Transporter in Wuppertal-Langerfeld. Unbeteiligte meldeten über den Notruf das Feuer an dem Fahrzeug in der Kohlenstraße. Zudem konnten zwei Personen erkannt werden, die sich schnell entfernten. Die Feuerwehr löschte den Brand an dem Mercedes-Transporter, der mutmaßlich zuvor gestohlen wurde. Der Schaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Die verdächtigen Personen sind circa 175 cm groß, 25 Jahre alt und waren dunkel gekleidet. Sie sprachen Deutsch mit einem unbekannten Akzent. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell