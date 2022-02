Polizei Wuppertal

POL-W: W Vielfache Sachbeschädigungen in Wuppertaler Nordstadt - Staatsschutz sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am heutigen Morgen (18.02.2022) meldeten Zeugen mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti in der Schreinerstraße in Wuppertal.

Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten weitere Tatorte in der Sattlerstraße, der Wülfrather Straße und der Brunnenstraße fest. An bislang 28 Hausfassaden von Mehrfamilienhäusern konnten Schriftzüge mit Verunglimpfungen der Polizei, Drohungen gegen Polizisten und mögliche Bezüge zur Räumung des Osterholzer Waldes festgestellt werden.

Der geschätzte Sachschaden an den betroffenen Fassaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.

Die Ermittlungen zu den Tätern hat der Staatsschutz aufgenommen. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach Zeugen der Taten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (weit)

