Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autospiegel abgetreten

Iserlohn (ots)

Am Dienstagabend traten um 22:40 Uhr an der Mendener Straße zunächst unbekannte Täter vier Außenspiegel parkender PKW ab. Sie wurden durch eine aufmerksame Zeugin dabei beobachtet, wie sie sich in Richtung Innenstadt entfernten. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten fünf Tatverdächtige angetroffen werden, die auf die von der Zeugin angegebene Beschreibung passten. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Wenig später stellte ein Fahrzeugführer gegen 23:15 Uhr am Kurt-Schumacher-Ring ebenfalls beschädigte Außenspiegel an seinem und einem weiteren PKW fest. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Ob ein Zusammenhang zum Vorfall an der Mendener Straße vorliegt, ist derzeit Stand der Ermittlungen. (schl)

