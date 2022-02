Polizei Wuppertal

POL-W: RS Kreuzungsunfall in Alt-Remscheid

Wuppertal (ots)

Gestern (15.02.2022) kam es gegen 18:50 Uhr im Kreuzungsbereich Lange Straße / Schüttendelle zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 35-Jährige schwere Verletzungen zuzog. Die Remscheiderin fuhr mit ihrem Mazda auf der Straße Schüttendelle in Richtung Amtsgericht in den Kreuzungsbereich ein, als zeitgleich ein VW aus der Lange Straße in die Kreuzung fuhr. In der Folge kam es zur Kollision. Die Mazda-Fahrerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Rettungskräfte brachten sie und ihre zwei Kinder (zwei und fünf Jahre) in ein Krankenhaus. Die beiden Kinder wurden vorsorglich stationär aufgenommen. Der 53-jährige VW-Fahrer blieb unverletzt. Der Mazda der Remscheiderin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat bittet Unfallzeugen sich telefonisch unter der 0202-2840 zu melden. (hm)

