Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub am Fingscheid - 16-Jähriger schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (14.02.2022, gegen 18:50 Uhr), beraubten bislang Unbekannte einen Jugendlichen in Wuppertal-Barmen. Der 16-Jährige hielt sich in einem Park an der Straße Fingscheid auf. Als er an einer Gruppe ebenfalls Jugendlicher vorbeiging, bekam er einen Stoß gegen den Kopf und ging zu Boden. Dort erhielt er weitere Schläge von seinen Peinigern, die ihm in der Folge die hochwertigen Sportschuhe von den Füßen zogen und wegliefen. Eine sofortige Fahndung der Polizei führte bislang nicht zur Festnahme der Straftäter. Die vier Kriminellen sind circa 19 Jahre alt, zwischen 180 cm und 190 cm groß und hatten eine dunklere Hautfarbe. Einer der Täter hat einen korpulenten Körper, ein weiterer lockige Haare. Der 16-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizei bittet Zeugen des Raubes sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. Bei einem Raub handelt es sich um ein Verbrechen, das eine empfindliche Freiheitsstrafe nach sich ziehen kann. (sw)

