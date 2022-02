Polizei Wuppertal

POL-W: Fußgänger in Wuppertal-Oberbarmen schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am Freitagabend (11.02.2022, 23:10 Uhr) ereignete sich in Wuppertal-Oberbarmen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde.

Der 61jährige wollte die Berliner Straße in Richtung Norden (Langobardenstraße) überqueren, als er von einem Opel eines 58jährigen erfasst wurde, der mit seinem Fahrzeug in Richtung Elberfeld fuhr. Der Fußgänger wurde dabei mehrere Meter durch die Luft geschleudert und stürzte dann auf die Fahrbahn. Der 61jährige Fußgänger erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn der Berliner Straße in Fahrtrichtung Elberfeld für ca. 2 Stunden gesperrt.

