Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbruch in ein Friseurgeschäft

Boizenburg (ots)

Bei einem Einbruch in ein Friseurgeschäft in Boizenburg haben unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag unter anderem mehrere Haarschneidemaschinen und Pflegeprodukte entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter eine Scheibe des Salons beschädigt und verschafften sich so Zutritt zum Geschäft. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Vorfall bei Ladenöffnung am Samstagmorgen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun im besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise zu dem Vorfall, der sich am Kirchplatz ereignete, nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/6060) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell