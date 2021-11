Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrradfahrer erlitt bei Zusammenstoß mit PKW leichte Verletzungen

Ludwigslust (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW ist am Donnerstagnachmittag in Parchim ein Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr in einem Kreisverkehr in der Otto-Grotewohl-Straße. Der genaue Hergang des Verkehrsunfalls ist noch nicht geklärt, da beide Unfallbeteiligten zunächst unterschiedliche Angaben gemacht haben. Der 20-jährige deutsche Fahrradfahrer klagte nach dem Zusammenstoß über starke Kopfschmerzen sowie über Schmerzen in der Schulter und am Bein. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand verhältnismäßig geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell