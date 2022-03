Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.03.2022 mit Beiträgen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckar-Odenwald-Kreis

Aglasterhausen: Motorradfahrer tödlich verunglückt Freitagabend, kurz vor 19.00 Uhr, überholte ein 22-jähriger Motorradfahrer, aus Aglasterhau-sen stammend, auf der L 590 von Schwarzach in Richtung Aglasterhausen zunächst einen PKW. Danach scherte er mit seinem Motorrad Kawasaki hinter einem Linienbus ein, um die-sen gleich anschließend auch zu überholen. Dabei kollidierte er frontal mit einem ordnungs-gemäß entgegenkommenden 38-jährigen Autofahrer aus Haßmersheim. Der Kradlenker wird über den PKW geschleudert und prallt auf die Fahrbahn. Er erlag noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der PKW-Lenker wurde leicht verletzt. Im Linienbus blieben die Fahrgäste und der Fahrer un-verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 40.000,-- EUR. Ein Unfallgutachter wurde für die Ermittlungen hinzugezogen.

Reichartshausen: Unfallzeugen zu Motorradunfall gesucht Donnerstagmittag, gegen 14.30 Uhr, fuhr ein Motorradfahrer von Michelbach kommend auf die vorfahrtberechtigte L 532 ein. Dabei kam es zur Vorfahrtverletzung. Der vorfahrtsberechtigte Autofahrer, der von Reichartshausen in Richtung Aglasterhause fuhr, konnte nur durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß vermeiden und fuhr an dem einbiegenden Motorrad-fahrer im Zuge dieses Ausweichmanövers links vorbei. Der daraufhin wild gestikulierende Mo-torradfahrer verlor dann die Kontrolle über seine Maschine, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde der verletzt. Der alkoholisierte 57-jährige Mo-torradfahrer, aus Mosbach stammend, war äußerst gereizt und wurde gegenüber der einge-setzten Rettungswagenbesatzung und gegenüber den Polizeibeamten verbal aggressiv. Von dem Kradlenker wurde eine Blutprobe entnommen. Er wurde ins Krankenhaus eingelie-fert. Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mosbach unter Tel.Nr. 06261/8090 in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell