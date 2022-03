Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des PP Heilbronn mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Radfahrer nach Kollision mit Pkw verstorben

Die 55-jährige Führerin eines Mercedes Benz Vito befuhr am Samstag, den 26.03.2022, um 13:35 Uhr, in Bretzfeld die Burgwiesenstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Im Kreuzungsbereich zur Steinsfeld- und Kirchstraße kollidierte sie mit einem 83-jährigen Mann auf seinem E-Bike. Der Radfahrer wurde durch die Kollision so schwer verletzt, dass er trotz Reanimation noch an der Unfallstelle verstarb. Die Pkw-Führerin erlitt einen Schock. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der entstandene Schaden am Pkw wird auf ca. 5000 Euro, der Schaden am E-Bike auf ca. 1500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg unter Telefon 07134-5130 zu melden.

Carl von Berg

