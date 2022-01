Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Sechs verletzte Personen durch Kohlenmonoxid-Vergiftung in Sossenheim.

Frankfurt am Main (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (07.01.22) wurde der Rettungsdienst kurz nach Mitternacht in den Julius-Leber-Weg, Stadtteil Sossenheim, alarmiert. In einer Wohnung im 12. Obergeschoss eines Wohnhochhauses klagten insgesamt sechs Personen über allgemeines Unwohlsein. Während der Untersuchung der Patienten löste der vom Rettungsdienstpersonal mitgeführte Kohlenmonoxid-Warner Alarm aus. Die betroffenen Personen (drei Erwachsene und drei Kinder bzw. Jugendliche) wurden umgehend ins Freie verbracht und anschließend mit dem Verdacht auf eine Kohlenmonoxid-Vergiftung in die umliegenden Kliniken transportiert. Die betroffene Wohnung wurde belüftet und wie auch einige umliegende Wohnungen in den Nachbargeschossen vom Sonderdienst Umwelt und Sicherheit der Feuerwehr Frankfurt messtechnisch auf Kohlenmonoxid kontrolliert. Vermutliche Ursache für die erhöhte Kohlenmonoxidkonzentration in der Wohnung im 12. OG war ein nicht gelöschter Holzkohlegrill auf dem dazugehörigen Balkon. Die Polizei ermittelt.

