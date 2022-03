Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.03.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Bretzfeld: Von der Fahrbahn abgekommen - Mann schwer verletzt

Ein vermutlich alkoholisierter 21-Jähriger verunfallte in der Nacht auf Sonntag mit seinem Pkw bei Bretzfeld und wurde schwer verletzt. Der junge Mann war mit seinem Ford gegen 0.30 Uhr auf einem Feldweg von der Aussichtsplattform Lindelberg in Richtung Lindelhof unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Nach mehreren hundert Metern über ein abschüssiges Feld endete die Fahrt in einem Straßengraben am Lindelhof. Der Ford-Fahrer wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund von Anzeichen für Alkoholeinfluss, musste der 21-Jährige eine Blutprobe abgeben.

Öhringen: Fahrschüler zu früh unterwegs

Ein 21-Jähriger konnte wohl seine Führerscheinprüfung nicht abwarten und setzte sich in der Nacht auf Samstag ans Steuer eines VW. Der junge Mann wurde von einer Streife gegen 1 Uhr in der Eberstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie sich herausstellte besuchte der Lenker des Polos zwar eine Fahrschule, seine Prüfung hatte er jedoch noch nicht erfolgreich absolviert. Der 21-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Öhringen: Mit Alkohol am Steuer

Mit über 1,1 Promille war eine 45-Jährige in der Nacht auf Samstag in Öhringen unterwegs. Gegen Mitternacht wurde die Frau in ihrem BMW im Talwiesenweg kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich für die Beamten, der Verdacht, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab 1,12 Promille und bestätigte den Verdacht der Polizisten. Die BMW-Fahrerin musste eine Blutprobe abgeben. Ihren Fahrzeugschlüssel nahmen die Polizisten in Verwahrung, bis die Frau wieder nüchtern war.

