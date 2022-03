Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Schwarzen BMW X6 gstohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen zwischen Mittwochabend (23.3.2022, 20.30 Uhr) und Donnerstagmorgen (24.3.2022, 7.40 Uhr) einen schwarzen BMW X6 xDrive 30d, der an der Straße Uthof in Oelde stand. An dem Auto waren die Kennzeichen BE-NX 1 angebracht. Da in der gleichen Nacht Kennzeichen in Stromberg an der Schückingstraße gestohlen wurden, könnten sich auch diese an dem BMW befinden. Die Kombination der gestohlenen Kennzeichen lautet WAF-MB 140. Wer hat die Diebstähle beobachtet oder Verdächtiges festgestellt? Wer kann Angaben zu dem gestohlenen BMW X6 machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

