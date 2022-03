Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Gesuchten Mann festgenommen

Warendorf (ots)

Am Donnerstagvormittag (24.3.2022) nahmen Polizisten einen gesuchten Mann in Ahlen fest. Gegen den 34-Jährigen lagen zwei Haftbefehle für zwei Freiheitsstrafen von jeweils drei Monaten vor. Ein Ahlener Bürger informierte die Polizei darüber, dass sich der Gesuchte möglicherweise in einer Wohnung auf der Röntgenstraße aufhalten könnte. Daraufhin suchten Polizisten die angegebene Wohnung auf, in der sich offensichtlich mindestens eine Person aufhielt. Allerdings öffnete den Beamten niemand. Daraufhin kümmerten sie sich um einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Da eine professionelle Türöffnung nicht gelang, traten die Einsatzkräfte die Wohnungstür ein. Dabei entstand ein geringer Sachschaden an der Tür. In den Wohnräumen entdeckten die Polizisten den Inhaber und den gesuchten 34-jährigen. Letzteren nahmen die Beamten fest und übergaben ihn der Justiz.

