POL-HS: Mann wirft Fensterscheiben an Haus ein

Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Frelenberg (ots)

Montagabend (14. März), gegen 21.15 Uhr, wurde ein Zeuge auf einen lauten Knall aufmerksam. Als er nachschaute, sah er einen bislang unbekannten Mann, der an einem Mehrfamilienhaus an der Weserstraße mit Steinen auf Fenster einer Wohnung geworfen hatte und bei seiner Entdeckung zu Fuß Richtung Annabergstraße flüchtete. Er wird als 35 bis 45 Jahre alt und zirka 175 bis 180 Zentimeter groß beschrieben. Er hatte blonde kurze Haare, die in der Mitte nach oben gegelt waren, ein faltiges Gesicht und trug eine dunkle Jacke und eine schwarze Jogginghose. Wer hat zum in Rede stehenden Zeitpunkt Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu der beschriebenen Person machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Geilenkirchen telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

