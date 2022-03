POL-HS: Kabeldiebstahl

Heinsberg-Unterbruch (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (15. März), gegen 02.50 Uhr, wurde ein Zeuge auf verdächtige Geräusche in der Wurmstraße aufmerksam. Als er nachschaute, stellte er fest, dass zwei unbekannte Männer gerade dabei waren, einen Zigarettenautomaten, der an einer Hauswand befestigt war, in ein Fahrzeug zu verladen. Danach flüchteten sie in Richtung der Straße Haag. Bei dem Wagen soll es sich um ...

mehr