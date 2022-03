Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zigarettenautomat gestohlen

Zeugen gesucht

Heinsberg-Unterbruch (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (15. März), gegen 02.50 Uhr, wurde ein Zeuge auf verdächtige Geräusche in der Wurmstraße aufmerksam. Als er nachschaute, stellte er fest, dass zwei unbekannte Männer gerade dabei waren, einen Zigarettenautomaten, der an einer Hauswand befestigt war, in ein Fahrzeug zu verladen. Danach flüchteten sie in Richtung der Straße Haag. Bei dem Wagen soll es sich um einen roten Fiat Bravo gehandelt haben. Einer der Täter war etwa 190 Zentimeter groß, hatte eine Glatze und trug bei Tatausführung eine braune Jacke. Der zweite Mann war kleiner, hatte dunkle Haare und trug eine schwarze Jacke. Die Polizei fragt: Wer hat zum in Rede stehenden Zeitpunkt Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu den beschriebenen Personen oder zum Fahrzeug machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Geilenkirchen telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell