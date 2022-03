Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Festnahme nach Schussabgaben auf PKW

Hückelhoven-Doveren (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Kreispolizeibehörde Heinsberg:

Am 23. Februar befuhr ein 37-jähriger Hückelhovener gegen 22.15 Uhr mit seinem PKW die Landstraße 117 aus Baal kommend in Fahrtrichtung Hückelhoven. In der Ortschaft Doveren nahm er schussähnliche Geräusche und Einschläge in sein Fahrzeug wahr (wir berichteten in Polizeibericht Nummer 55_NA vom 24. Februar). Wie sich herausstellte, war auf sein Fahrzeug geschossen worden. Umfangreiche Ermittlungen der Polizei führten nun zu einem 53 Jahre alten Mann aus Hückelhoven, gegen den das Amtsgericht Mönchengladbach auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes erließ. Am vergangenen Freitag (11. März) konnte der 53-jährige durch Polizeikräfte festgenommen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell