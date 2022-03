Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Einbrüche am See.

Lippe (ots)

Am Dienstag wurden mehrere Einbrüche nahe des Schiedersees festgestellt. Unbekannte brachen vermutlich zwischen Sonntag und Dienstag (27.02. - 01.03.2022) in zwei Gaststätten im Regelweg und "Am Staudamm" und zwei Vereinsheime von Segelclubs im Emmerweg und "Am Staudamm" ein. Die Täter beschädigten Fenster und Türen, um ins Innere der Gebäude zu gelangen. Ob Beute gemacht wurde, ist noch nicht bekannt. Hinweise zu den Einbrüchen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

