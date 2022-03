Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. 55-jähriger Mann wird vermisst.

Lippe (ots)

Seit Montagnachmittag (28. Februar 2022) wird ein 55-jähriger Mann aus Detmold vermisst. Er befindet sich in einer psychischen Ausnahmesituation, weshalb eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen ist. Vermutlich ist der Gesuchte mit einem schwarzen Ford Galaxy unterwegs. An dem Fahrzeug sind Kennzeichen aus dem Hochsauerlandkreis (HSK) angebracht. Der 55-Jährige ist ca. 160 - 170 cm groß, von kräftiger Statur und hat eine Glatze. Zuletzt trug er eine braune Wildlederjacke mit Fellkragen, eine beige Stoffhose sowie eine dunkelblaue Wollmütze. Bilder des Mannes finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/75025 Ihre Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes richten Sie bitte unter 05231/6090 an das Kriminalkommissariat 1 oder an jede andere Polizeidienststelle.

