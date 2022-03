Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Tintrup. Enkeltrickbetrüger prellen Frau um über 20.000 Euro.

Lippe (ots)

Wieder einmal haben Betrüger am Telefon zugeschlagen und eine 82-jährige Frau aus Blomberg um ihr erspartes Geld gebracht. Die Frau übergab einem ihr fremden Mann letztendlich über 20.000 Euro Bargeld und Schmuck. Zuvor hatten die Täter der älteren Dame am Montag (28. Februar 2022) am Telefon vorgegaukelt, dass eine nahe Angehörige dringend Geld benötige. Das Opfer glaubte die Geschichte und übergab die Wertgegenstände an ihrer Haustür an einen angeblichen Praktikanten der Gerichtskasse. Erst durch einen Anruf bei der echten Angehörigen erfuhr die 82-Jährige, dass sie Opfer dieser perfiden Masche geworden war. Der Geldabholer ist ca. 25 - 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß und ist schlank. Er hat mittelblondes Haar, das zu einem Zopf gebunden war. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose mit Löchern bekleidet. Er führte eine schwarze Tasche mit sich.

Laut ersten Zeugenaussagen soll der Tatverdächtige gegen 14:45 Uhr zu Fuß auf dem Fuß-/Radweg entlang der Masper Straße bzw. Tintruper Straße in Richtung Maspe unterwegs gewesen sein. Möglicherweise stieg er in diesem Bereich in ein Fahrzeug. Wer am Montag zwischen ca. 14:30 Uhr und 15 Uhr etwas in dem Zusammenhang beobachtet hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat in Lemgo, Telefon 05261/9330.

Bitte übergeben Sie niemals Bargeld oder andere Wertgegenstände an Ihnen unbekannte Personen! Wenn sich Angehörige bei ihnen telefonisch melden und Sie um Unterstützung in Form von Wertsachen bitten, so legen Sie bitte zunächst den Telefonhörer auf. Rufen Sie Ihre Liebsten anschließend unter den Ihnen bekannten Telefonnummern zurück. Kinder und Enkel älterer Menschen sollten ihre Angehörigen diesbezüglich sensibilisieren. Betonen Sie besonders, dass es nicht unhöflich ist, in solchen Gesprächssituationen den Telefonhörer aufzulegen und das Telefonat zu beenden.

