Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bubsheim, Landkreis Tuttlingen) Alkoholisierter Radfahrer gestürzt (21.09.2021)

Bubsheim (ots)

Auf einem Radweg in Bubsheim in Richtung Königsheim ist ein alkoholisierter Radfahrer am Dienstagnachmittag gestürzt und hat sich verletzt. Gegen 16.30 Uhr wurde eine bewusstlose Person in einer Böschung am Radweg gemeldet. Es handelte sich um einen 63-jährigen Fahrradfahrer, der alleinbeteiligt mit über einem Promille stürzte und sich hierbei Verletzungen zuzog. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Am Rad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell