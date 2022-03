Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch scheitert an gesicherter Tür.

Lippe (ots)

Am vergangenen Wochenende (25. - 28. Februar 2022) versuchten Einbrecher in eine Firma in der Paulinenstraße einzudringen. Sie hebelten an der Eingangstür, die dem Einbruchversuch jedoch standhielt. Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich. Wer etwas gesehen hat meldet sich bitte unter 05231/6090 beim Kriminalkommissariat 2.

