Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Gescher/ Verfolgungsfahrt endet in Gescher

Coesfeld (ots)

An der Borkener Straße fielen einem Polizeibeamten im Dienstfrei am Samstag (27.11.21, gegen 11.35 Uhr) Kennzeichen an einem VW Polo auf. Er erinnerte sich daran, dass jemand diese als gestohlen gemeldet hatte. Der Polizist rief auf der Leitstelle an, um das Auto zu melden.

An der B525/K46 bemerkte der 18-jährige Fahrer aus Coesfeld den Streifenwagen. Bei der Flucht fuhr er auf der Borkener Straße gegen einen Ampelmast, setzte die Fahrt aber fort.

Anschließend flüchtete er über die B525 in Richtung Gescher. Im Verlauf fuhr der Coesfelder quer über den Kreisverkehr an der B 525, der in Richtung Südlohn/Borken führt.

Anschließend kam der 18-Jährige von der Fahrbahn ab und geriet auf den parallel laufenden Radweg der B 525. Am Ende des Radweges ging die Fahrt weiter durch die Bauerschaft Estern, wo der Coesfelder anhielt. Im Polo saß noch ein 16-jähriger Coesfelder. Die Polizisten beschlagnahmten das Auto und leiteten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell