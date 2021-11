Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/ Sieben witterungsbedingte Unfälle am Morgen

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Sieben wetterbedingte Unfälle zählte die Polizei am Montag (29.11.21) kreisweit zwischen 7 Uhr und 8.30 Uhr. Drei Personen verletzten sich dabei.

In der Lüdinghauser Bauerschaft Berenbrock schlidderte eine 23-jährige Autofahrerin aus Lüdinghausen mit ihrem Wagen in den Graben. Gegen 7.20 Uhr befuhr sie die K13 in Fahrtrichtung Dülmen. In einer Rechtskurve kam sie von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen. Bei dem Unfall wurde sie verletzt. Ein Rettungswagen war vor Ort.

Gleiches passierte auf der L577 zwischen Osterwick und Billerbeck. Gegen 6.50 Uhr war eine 20-jährige Autofahrerin aus Legden auf der Landstraße in Richtung Billerbeck unterwegs. In einer Rechtskurve kam sie von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach im Graben liegen. Mit einem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus.

Bei einem Unfall in Dülmen verletzte sich eine 44-jährige Fahrradfahrerin aus Dülmen. Gegen 7.40 Uhr befuhr eine 58-jährige Autofahrerin aus Nordwalde die Münsterstraße. Ecke Königswall wollte sie an einem linksabbiegenden Auto rechts vorbeifahren. Dabei kam sie auf den Fahrradstreifen, auf dem die Radfahrerin unterwegs war. Es kam zu keinem Zusammenstoß. Die Dülmenerin geriet ins Schwanken und stürzte. Sie wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell