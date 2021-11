Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, An der Feuerwache/Geldbörse gestohlen

Coesfeld (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Coesfeld nach dem Diebstahl einer Geldbörse am Samstag (27.11.) im Lidl-Markt. Eine Havixbeckerin hatte während ihres Einkaufs ihre Einkaufstasche, in der sich ihre Geldbörse befand, im Einkaufswagen abgelegt. Als sie anschießend an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte, stellte sie den Diebstahl der Geldbörse fest. Die Tatzeit liegt zwischen 15 und 16 Uhr.

Die Polizei bittet darum, sich beim Einkauf vorsichtig zu verhalten. In den vergangenen Wochen kam es täglich zu Taschendiebstählen in Verbrauchermärkten im Kreis. In den meisten Fällen wurden Geldbörsen aus unverschlossenen Taschen, auch Jacken- oder Hosentaschen, gestohlen. Einige Einkaufstaschen befanden sich unbeaufsichtigt in Einkaufswagen. Tragen sie ihre Wertgegenstände unmittelbar am Körper. Legen sie keine Taschen in Einkaufwagen ab.

Melden sie verdächtige Beobachtungen bei der Polizei unter der Rufnummer 02541/140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell