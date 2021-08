Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Raub in Trier-West - Zeugen gesucht

Trier (ots)

In der Nacht zum Samstag, 21. August, gegen 3:35 Uhr beraubten bisher unbekannte Täter einen Mann an der Bahnüberführung und verletzten mehrere Personen in der Eurener Straße in Trier-West.

Eine fünfköpfige Gruppe junger Männer, im Alter von 19-24 Jahren, wurde ohne erkennbaren Anlass von sechs bis sieben fremden Personen attackiert. Während der folgenden körperlichen Auseinandersetzung raubten die Angreifer einem der Geschädigten den Geldbeutel und verletzten mehrere der fünf jungen Männer. Die Geschädigten können die Täter nur sehr allgemein beschreiben. Einer der Täter soll dunklere Hautfarbe haben und mit einem Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich unter 0651/9779-2290 zu melden.

