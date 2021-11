Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - PKW überschlagt sich

Haren (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 05.30 Uhr ist es in der Emmelner Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen einem Skoda Kodiaq und einem Kia Motor kam es aus bislang ungeklärter Ursache im Begegnungsverkehr zu einem seitlichen Zusammenstoß. Der Kia überschlug sich aufgrund des Aufpralls und blieb auf dem Dach liegen. Die 69-jährige Fahrerin des Kias konnte sich eigenständig aus dem Auto befreien und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 59-jährige Fahrer des Skodas blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

