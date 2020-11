Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht: Polizei sucht Fahrer eines schwarzen PKWs

Bad OeynhausenBad Oeynhausen (ots)

Als eine Radfahrerin (22) am Dienstag gegen 10.55 Uhr auf der Tannenbergstraße von der Mindener Straße kommend in südlicher Richtung fuhr, bemerkte sie im Bereich der Bahnunterführung nahe der Königstraße, dass ein unbekannter PKW-Fahrer mit offenbar erhöhter Geschwindigkeit hinter ihr in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war.

Als der PKW seine Geschwindigkeit nach Angaben der Frau nicht verlangsamte, sah sie sich aufgrund der Enge der Unterführung gezwungen, von ihrem Fahrrad abzuspringen. Dabei zog sich die Bad Oeynhauserin leichtere Verletzungen zu. Der Autofahrer setzte seine Fahrt hingegen fort.

Den Fahrer des schwarzen, kleineren PKWs konnte die Radlerin gegenüber den Beamten als männlich und höchstens 25 Jahre alt beschreiben. Hinweise zu ihm bitte an die Verkehrsermittler unter Telefon (05731) 2300.

