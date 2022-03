Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Einbruch in metallverarbeitenden Betrieb.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte stiegen über das vergangene Wochenende (25. - 28. Februar 2022) in einen Metallverarbeitungsbetrieb im Nord-West-Ring ein. Nach dem Einschlagen eines Fensterglases brachen die Täter innerhalb des Bürotraktes des Unternehmens noch eine Tür auf. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Ersten Hinweisen zufolge haben sich die Täter möglicherweise Samstagnachmittag (26. Februar 2022), gegen 17:30 Uhr, Zugang zu dem Firmengebäude verschafft. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

