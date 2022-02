Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen-Oesterholz-Haustenbeck/Lemgo. Wände besprüht.

Lippe (ots)

Unbekannte besprühten von Freitag auf Samstag (25./26.02.2022) ein Vereinshaus in der Straße "Am Paradies" und ein Wohnhaus in der Haustenbecker Straße in Schlangen. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Auch in Lemgo waren Unbekannte mit Spraydosen unterwegs. Im Detmolder Weg wurden der Parkplatz eines Schnellimbisses und eine angrenzende Gabionenmauer großflächig mit Graffiti beschmiert. Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell