Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Noch-Ehefrau mit Waffe bedroht

Ludwigsburg (ots)

Nach vorangegangenem, gemeinsamem Alkoholkonsum hat ein eifersüchtiger 39-Jähriger seine 31-Jährige Noch-Ehefrau am Montagabend in der Kalkofenstraße geschlagen und mit einer Schusswaffe bedroht. Die Frau flüchtete in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße, wo sie von dem 39-Jährigen weiter bedrängt wurde. Von einem Gast verständigte Polizeibeamte trafen beide Personen gegen 22:00 Uhr an. Der 39-Jährige bestritt ihnen gegenüber den Besitz einer Waffe. Nachdem die Polizisten aber in einem Grünbereich der Kalkofenstraße eine Schreckschusswaffe auffanden und sicherstellten, ergriff er zu Fuß die Flucht. Dabei kam er zu Fall, zog sich eine Kopfverletzung zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

