Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrüche in Büros.

Lippe (ots)

Zwischen Freitag- und Sonntagabend (25. - 27.02.2022) brachen Unbekannte in zwei Bürogebäude in der Gildestraße ein. Die Täter beschädigten zwei Fenster. Ob sie in den Gebäuden Beute machten, ist bislang unklar. Sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

