POL-LIP: Detmold - Werkzeuge aus Keller entwendet.

Lippe (ots)

(KF)In der Nacht von Donnerstag bis Freitag, 14:00 h, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem unverschlossenen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus an der Lageschen Straße. Die Täter entwendeten eine Kettensäge und einen Benzinfreischneider. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich mit der Kripo in Detmold, Tel. 05231 6090, in Verbindung zu setzen.

