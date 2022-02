Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Tageswohnungseinbruch am Alten Postweg

Lippe (ots)

(KF)Am Freitag, in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 14:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Alten Postweg ein. Die Täter gelangten ins Treppenhaus des Hauses und öffneten von dort mit einem Werkzeug die Wohnungstür der betroffenen Wohnung. Dort wurde nach Wertgegenständen gesucht und anschließend wurden mehrere Uhren entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 / 6090.

