Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Auto überschlägt sich.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmittag (24.02.2022) kurz vor 13 Uhr kam eine 20-Jährige mit einem grauen Opel Corsa von der Heipker Straße ab. Die Lagenserin fuhr in Richtung Lage, als sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Wagen geriet nach links von der Fahrbahn, kollidierte mit einem Leitpfosten und überschlug sich einmal. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt über 3000 Euro.

