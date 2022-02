Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Fußgängerin angefahren.

Lippe (ots)

Am Mittwochmorgen (23. Februar 2022) wurde eine Fußgängerin aus Bad Salzuflen von einem PKW erfasst und leicht verletzt. Ein 21-Jähriger (ebenfalls aus Bad Salzuflen) fuhr gegen 9 Uhr mit seinem Seat auf der Ahornstraße. Beim Abbiegen in die Beetstraße kollidierte er mit der 32-jährigen Frau, die auf Höhe der Ampel die Fahrbahn überqueren wollte. Durch den Aufprall stürzte die Frau auf die Motorhaube des Seats, bevor sie am Fahrbahnrand zum Liegen kam. Zur weiteren Behandlung brachte ein Krankenwagen die Verletzte ins Klinikum.

