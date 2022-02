Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Berlebeck. Kontrolle über Fahrzeug verloren.

Lippe (ots)

Auf der Paderborner Straße in Berlebeck ereignete sich am Mittwochabend (23. Februar 2022) ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Gegen 18.12 Uhr verlor ein 44-jähriger Detmolder, der gemeinsam mit seiner 12-jährigen Tochter unterwegs war, aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Nissan und geriet in den Gegenverkehr. Dort fuhr eine 59-Jährige aus Detmold, die vergeblich versuchte mit ihrem Opel auszuweichen. Beide Fahrzeuge stießen seitlich zusammen und drehten sich durch den Aufprall um die eigene Achse, bevor sie zum Stehen kamen. Die 44-Jährige wurde dabei vor einen Baum geschleudert. Krankenwagen brachten alle verletzten Unfallbeteiligten in umliegende Kliniken. An den Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, setzt sich bitte unter der Rufnummer 05231 6090 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell