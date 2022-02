Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Diebstahl aus Fahrzeugen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (22./23.02.2022) schlugen Unbekannte auf der Suche nach Diebesgut die Scheiben an mehreren geparkten Autos ein. In der Papenstraße wurde ein grüner Peugeot angegangen und ein Rucksack aus dem Fahrzeug entwendet. In der Straße "Hinter dem Heiligen Geist" wurde eine Tasche mit Werkzeug aus einem grauen Ford gestohlen. In der Leopoldstraße wurde ein Opel auf einem Supermarktparkplatz aufgebrochen. Aus einem schwarzen Mercedes, der in der Echternstraße abgestellt war, verschwand ein Laptop. Hinweise auf tatverdächtige Personen oder sonstige Beobachtungen richten Sie bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

