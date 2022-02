POL-LIP: Detmold. Hinweise zu schwerem Verkehrsunfall erbeten - Korrektur Unfallbeteiligte.

Polizei Lippe

Detmold. Hinweise zu schwerem Verkehrsunfall erbeten - Korrektur Unfallbeteiligte.

Lippe (ots)

Am Mittwochmorgen (23.02.2022) gegen 9:25 Uhr kollidierten im Kreuzungsbereich Nordring/Lemgoer Straße und Ernst-Hilker-Straße ein Rettungswagen und ein LKW. Dabei wurden fünf Personen verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Rettungswagen mit vier Personen an Bord auf der Lemgoer Straße in Richtung des Detmolder Klinikums. Blaulicht und Martinshorn waren eingeschaltet. Der LKW fuhr auf dem Nordring in Richtung Ernst-Hilker-Straße. Trotz Bremsung konnte der 54-jährige Fahrer den Zusammenstoß mit dem Rettungswagen nicht mehr verhindern. Die Fahrzeuge kollidierten und der Rettungswagen kippte auf die Seite.

Alle fünf Unfallbeteiligten wurden verletzt. Die 32-jährige Fahrerin des Rettungswagens erlitt schwerste Verletzungen, die drei weiteren Personen im Rettungswagen mussten mit schweren Verletzungen in umliegende Kliniken gebracht werden. Es handelt sich einen 35-jährigen, einen 52-jährigen und einen 58-jährigen Mann. Der LKW-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ambulant im Klinikum behandelt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang geben können, sich beim Verkehrskommissariat unter 05231 6090 zu melden.

