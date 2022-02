Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Einbruch in Seniorenresidenz scheitert.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte versuchten in der Nacht von Montag auf Dienstag (21. - 22. Februar 2022) in die Seniorenresidenz "Am Bahnhof" einzudringen. Sie hebelten an einer automatischen Schiebetür, die dadurch beschädigt wurde. In das Gebäude hinein gelangten die Täter nicht. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231/6090

